Die Ukraine und die USA werden gemeinsam Waffen produzieren - Präsident

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Vereinbarung der USA über die gemeinsame Produktion von Waffen als historisch bezeichnet. Das Staatsoberhaupt sagte dies am Donnerstag, den 21. September, in einer traditionellen Ansprache an das ukrainische Volk zum Ende des 575. Tages des Krieges, schreibt der Pressedienst des Präsidenten.

„Die Ukraine bereitet sich darauf vor, gemeinsam mit Washington ein neues Verteidigungsökosystem zu schaffen, um Waffen zu produzieren und die Freiheit und den Schutz des Lebens weiter zu verbessern“, heißt es in der Mitteilung.

Die Vereinbarungen sollen von dauerhafter Natur sein.

„Dies ist eine neue Stufe unserer Einheit! Die Koproduktion im Bereich ‚Verteidigung‘ mit den Vereinigten Staaten ist eine historische Sache. Eine neue industrielle Basis, neue Arbeitsplätze – für unsere beiden Nationen. Die Ukraine wird in der Lage sein, insbesondere Luftverteidigung zu produzieren“, sagte Selenskyj.

Laut Selenskyj bereitet sich die Ukraine darauf vor, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten ein neues Verteidigungsökosystem zu schaffen, um Waffen zu produzieren, die „die Freiheit und den Schutz des gemeinsamen Lebens weiter verbessern“.

Der Präsident ist überzeugt, dass „dies weltweit positive Ergebnisse haben wird“.

US-Präsident Joe Biden hat ein neues Hilfspaket für die Ukraine gebilligt. Es wird unter anderem Artillerie, Granaten und Panzerabwehrwaffen enthalten.

Die USA sind weiterhin entschlossen, Kiew bei der Verteidigung gegen eine russische Invasion zu unterstützen.