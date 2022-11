Die Ukraine verliert monatlich mehr als 16 Mrd. Hrywnja durch Metallexporte - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine verliert monatlich mehr als 420 Mio. $ durch die Blockade von Metallexporten über die Schwarzmeerhäfen. Dies geht aus einer Studie des MMC-Zentrums hervor.

„Die Blockade der Seehäfen führt zu erheblichen Exportverlusten in der ukrainischen Metallurgie: Die monatlichen Verluste belaufen sich auf 420 Millionen Dollar. Jeden Monat kann die Ukraine 1,3 Millionen Tonnen Eisenerz, 151 Tausend Tonnen Roheisen, 192 Tausend Tonnen Halbfertig- und 218 Tausend Tonnen Stahlfertigprodukte nicht produzieren und exportieren“, heißt es in der Studie , heißt es in der Studie.

Jetzt sind nur noch die Donauhäfen in der Ukraine in Betrieb, aber sie haben relativ geringe Kapazitäten und können die bestehenden Logistikprobleme nicht lösen.

„Die ukrainischen Exporteure der Stahlindustrie waren gezwungen, die Ladungsströme auf EU-Häfen umzuleiten, insbesondere nach Rumänien, Bulgarien, Polen, Kroatien und Deutschland. Infolgedessen hat sich die durchschnittliche Entfernung zum Abgangshafen für ukrainische Exporteure verfünffacht, während die Kosten für die Lieferung zum Bestimmungshafen im Durchschnitt um das Drei- bis Vierfache gestiegen sind“, heißt es in der Studie.

Gleichzeitig, so die Autoren, haben die Seehäfen der EU keine freien Kapazitäten, um die gesamte ukrainische Fracht abzufertigen, so dass die Eisenbahnwaggons an den Grenzen der Ukraine zur EU in Warteschlangen stehen.

