Die Ukraine hat Waffenlieferungen gegen Panzer, Flugzeuge und Raketen aus den USA erhalten

Das US-Verteidigungsministerium hat den ukrainischen Streitkräften die erste Ladung von sechs Fahrzeugen zur Verbesserung der Kampfkraft übergeben. Dies sagte Pentagon-Sprecher John Kirby bei einem Briefing am 30. März.

Er sagte, dass ein Teil der Militärhilfe, die etwa 30 Lieferungen umfasst, bereits in der Ukraine angekommen sei.

„Jeden Tag, auch in den letzten 24 Stunden, trifft Material in der Region ein“, so Kirby.

Er sagte, dass die USA den Ukrainern die Waffen liefern, die sie am dringendsten benötigen, insbesondere Panzer- und Flugabwehrsysteme.

Kirby sagte, dass die Switchblade-Drohnen, die der Ukraine bereits versprochen wurden, „relativ bald“ geliefert werden.

Zuvor war berichtet worden, dass die USA der Ukraine weitere 500 Mio. USD zur Verfügung stellen würden.

Das Pentagon will die Produktion der von der Ukraine angeforderten Raketen beschleunigen – Medien.