Die Ukraine hat wieder mit dem Export von Strom begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine hat den Stromexport während der Tageszeit, in der das Energiesystem Überkapazitäten aufweist, wieder aufgenommen. Dies berichtete Ukrenergo am Mittwoch, den 19. Juli.

„Am Dienstag, 18. Juli, und heute wird Strom mit einer Kapazität von 67 MW nach Moldawien exportiert. Die Exporte werden in den Nacht- und Tagesstunden fortgesetzt, also in der Zeit, in der es einen Überschuss an Stromerzeugung im Energiesystem gibt“, heißt es in der Erklärung.

Das Unternehmen gab an, dass der Überschuss im Energiesystem nachts aufgrund des traditionell niedrigen Verbrauchs auftritt, während er tagsüber durch die aktive Arbeit der Solarkraftwerke entsteht.

Zur gleichen Zeit bis heute, die Einfuhr von Strom aus der Slowakei in den Abendstunden Defizit von 17:00 bis 23:00 – bis zu 270 MW.

Ukrenergo erinnerte daran, dass jetzt weiterhin aktive Wiederherstellungsarbeiten, durch Beschuss von Netzen und Wärmekraftwerken beschädigt, sowie geplante Reparaturen an den Blöcken von Kernkraftwerken. Daher ist die Anzahl der Blöcke im Energiesystem, die Strom erzeugen können, begrenzt, insbesondere um den abendlichen Höchstverbrauch zu decken.