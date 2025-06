Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine plant, mit dem Export ihrer eigenen Militärtechnologien in Partnerländer in Europa und darüber hinaus zu beginnen. Insbesondere geht es darum, die Produktion von Drohnen, Raketen und möglicherweise Artilleriesystemen im Ausland aufzubauen.

Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit Journalisten, berichtet Liga.net.

Ihm zufolge wird der Export von Technologien für Drohnen, Artillerie und Raketen geöffnet. Der Präsident wies darauf hin, dass es bereits Abkommen über den Zugang zu ukrainischer Technologie und Waffenproduktion in anderen Ländern gibt.

Wir haben das Programm „Bauen mit der Ukraine“ ins Leben gerufen und werden im Sommer die entsprechenden Abkommen unterzeichnen, um mit dem Export unserer Technologien ins Ausland zu beginnen, und zwar in Form der Eröffnung von Produktionslinien in Europa und vielleicht nicht nur in den Ländern, die uns helfen, die die Produktion von Drohnen finanzieren und mit der Finanzierung der Produktion von Raketen in der Ukraine beginnen“, sagte der Präsident.

Selenskyj betonte, dass die Priorität darin besteht, den Abfluss von Technologie in das Land des Aggressors zu verhindern, so dass Exporte in Länder, die mit Russland sympathisieren, unmöglich sind.

Der Präsident stellte fest, dass positive Signale für den Export von Technologie und Waffenproduktion aus Dänemark, Norwegen, Deutschland, Großbritannien und Litauen kommen.

Im Jahr 2025 hat die Ukraine ein Rekordniveau bei der Finanzierung ihrer eigenen Verteidigungsindustrie erreicht. „In diesem Jahr haben wir 43 Milliarden Dollar in die Verteidigungsindustrie gesteckt“, sagte Selenskyj.

Um es kurz zu machen:

Die Ukraine deckt dank der heimischen Verteidigungsindustrie 40% des Bedarfs der Armee und hat die Waffenproduktion um ein Vielfaches gesteigert.