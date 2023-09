Die Ukraine wird den Winter zum ersten Mal nur mit eigenem Gas überstehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine wird die kommende Heizperiode zum ersten Mal nur mit im Inland produziertem Gas überstehen. Dies gab die staatliche Aktiengesellschaft Naftohas Ukrajiny am Montag, den 25. September bekannt.

Das Unternehmen wies darauf hin, dass die Menge des selbst produzierten Gases ständig zunimmt.

„Im Jahr 2023 hat Naftohas eine Rekordzahl an neuen Bohrungen durchgeführt, und wir werden diesen Trend im nächsten Jahr fortsetzen. In diesem Winter planen wir, auf Kosten von Gas aus ukrainischer Produktion zu fördern, und unsere Berechnungen bestätigen diese Möglichkeit“, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem versicherte die Nationale Aktiengesellschaft, dass sie für den kommenden Winter „absolut zuversichtlich“ sei und daher die Gastarife für Haushalte nicht steigen werden.