Naftohas strebt Aufschub der Eurobond-Zahlungen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Naftohas hat über seinen Eurobond-Emittenten Kondor Finance plc bei den Inhabern dieser Wertpapiere im Wert von fast 1,5 Mrd. $ einen Antrag auf Aufschub der Kuponzahlungen für zwei Jahre gestellt, einschließlich der Rückzahlung des Eurobond-2022 über 335 Mio. $, wie Interact-Ukraine am Dienstag, den 12. Juli, berichtete.

„In Anbetracht der langwierigen Umstände, die die Ukraine infolge der anhaltenden militärischen Invasion Russlands und deren Auswirkungen auf die Energiesicherheit der Ukraine betreffen, hat der Emittent diesen Zustimmungsantrag auf Ersuchen des Anleihegläubigers initiiert, um die Zustimmung der Anleihegläubiger einzuholen, damit der Anleihegläubiger verfügbare Barmittel zur Unterstützung der strategischen Prioritäten der Ukraine behalten kann“, so die Börse.

Derzeit werden drei Emissionen von Naftohas-Eurobonds gehandelt. Sie wurden alle 2019 platziert: eine dreijährige Emission über 335 Mio. USD im Juli zu 7,375 % und eine fünfjährige Emission über 600 Mio. EUR zu 7,125 % (ein Fünftel der Euro-Anleihen wurde von der EBWE gekauft) sowie eine siebenjährige Emission über 500 Mio. USD im November zu 7,625 %. Das Fälligkeitsdatum der 335-Millionen-Dollar-Emission ist der 18. Juli 2022.

Naftohas schlägt vor, alle Kupons der Eurobonds 2022 und 2024 am 19. Juli 2024 zu zahlen und die Eurobonds 2022 am selben Tag zurückzuzahlen. Und Naftohas möchte die Kupons der Eurobonds-2026 am 8. November 2024 auszahlen.