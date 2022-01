Für die Ukraine wurde eine Sturmwarnung herausgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Dienstag, den 4. Januar, werden in der Ukraine starke Winde erwartet. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notstandsdienstes.

Es wird darauf hingewiesen, dass es im Westen der Ukraine tagsüber und nachts auch im Osten windig sein wird.

„Im westlichen Teil, in der Nacht und in den östlichen Regionen Windböen von 15-20 m/s, in den Karpaten 25-28 m/s“, so die Erklärung…