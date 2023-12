Ukrainer haben im November mehr als 4.000 Elektrofahrzeuge zugelassen: Top 5 der führenden Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Im November wurden 4,3 Tausend Elektrofahrzeuge in die ukrainische Autoflotte aufgenommen, wobei die Region Lwiw und Kiew die meisten Zulassungen verzeichneten.

Dies teilte der Branchenverband UkrAwtoProm mit.

So wurden in der Region Lwiw 603 Autos (89% genutzt) und in Kiew 561 Einheiten (67% genutzt) zugelassen.

Die Region Dnipropetrowsk rundet die Top 3 ab (315 Einheiten (72% gebraucht)).

Ebenfalls in den Top 5 sind die Regionen Kiew (312 Einheiten, 6% genutzt) und Winnyzja (245 Einheiten, 87% genutzt).

Der Volkswagen ID bleibt in diesen Märkten das beliebteste Elektroauto unter den Neuwagen.4

Er gehört zu den Spitzenreitern im Segment der aus dem Ausland importierten Gebrauchtwagen: