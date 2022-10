Die Ukrainer werden dringend gebeten, abends keine leistungsstarken Elektrogeräte einzuschalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrainer werden dringend gebeten, während der abendlichen Verbrauchsspitzen keine leistungsstarken Elektrogeräte einzuschalten. Eine entsprechende Erklärung wurde am Montag, den 10. Oktober, vom Pressedienst von Ukrenergo veröffentlicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass der NEC Ukrenergo aufgrund der durch Raketenbeschuss verursachten Schäden an den Hauptstromnetzen der Region Kiew einen Zeitplan für Notstromausfälle in Kiew, Tschernihiw, Tscherkassy und anderen Regionen sowie in Schytomyr eingeführt hat.

Ukrenergo betont, dass eine Begrenzung des Stromverbrauchs vor allem in den Abendstunden notwendig ist, wenn traditionell ein Spitzenverbrauch zu verzeichnen ist.

„In diesem Zusammenhang fordern wir die Bewohner der Region Kiew und der Regionen, in denen die Notabschaltung in Kraft ist, auf, den Stromverbrauch in den Abendstunden – von 17:00 bis 22:00 Uhr – freiwillig zu reduzieren. Wir empfehlen, leistungsstarke Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Heizkessel, Klimaanlagen usw. einzuschalten, nur nachts, wenn der Verbrauch im Energiesystem am niedrigsten ist“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass es durch die Befolgung dieser einfachen Empfehlungen möglich ist, die Stromnetze der Region vor Überlastungen und dem Risiko zusätzlicher Unfälle zu schützen.

Ukrenergo fügte außerdem hinzu, dass die Wiederherstellungsarbeiten, die durchgeführt werden, um die normale Stromversorgung in Kiew und der Region wiederherzustellen, so schnell wie möglich erfolgen werden.

Zuvor wurde berichtet, dass die Stromversorgung in der Region Charkiw teilweise wiederhergestellt wurde. Vier Regionen – Lwiw, Poltawa, Sumy und Ternopil – sind nach wie vor völlig ohne Strom.

