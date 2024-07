Die Ukrainer wurden vor möglichen Problemen an der Grenze zu Polen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Aufgrund technischer Arbeiten kann es am Grenzübergang Shehyni zu Verkehrsbehinderungen kommen, und auch an den Grenzübergängen Rawa-Russkaya und Ugriniv wird von einer langsamen Abfertigung berichtet.

Die westliche Regionalabteilung des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine Westliche Grenze berichtet über eine mögliche Verlangsamung des Verkehrs an den Kontrollpunkten an der Grenze zu Polen.

„Wir machen die Bürger, die die Grenze überqueren, darauf aufmerksam. Nach den Informationen, die wir von der polnischen Seite erhalten haben, kann es aufgrund technischer Arbeiten zu einer Verlangsamung des Verkehrs am Kontrollpunkt Shegini kommen. Auch an den Grenzübergängen Rawa-Russkaya und Ugriniv wird, wie bereits berichtet, eine langsame Abfertigung festgestellt. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, die Informationen zu berücksichtigen und wenn möglich andere Kontrollpunkte für den Grenzübertritt zu wählen“, heißt es in der Nachricht.

Wir möchten daran erinnern, dass die Ukraine Ende Mai die Modernisierung des Kontrollpunktes Jahodyn-Dorohusk abgeschlossen hat. Es wurden 10 modulare Gebäude errichtet: vier Sanitärräume und sechs Büros für die Bearbeitung von Dokumenten. Alle Räumlichkeiten sind für Menschen mit Behinderungen geeignet.