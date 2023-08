Die ukrainische Armee hatte Erfolg in Richtung Verbovoye

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Truppen haben an der Südfront Erfolge in Richtung Verbovoye erzielt. Das meldete der Generalstab am 29. August.

Die Streitkräfte der Ukraine setzen ihre Offensivoperationen in den Richtungen Bachmut und Melitopol fort.

„In der Richtung Nowodanilowka-Verbowoje waren sie erfolgreich, haben sich an den erreichten Grenzen konsolidiert, fügen den identifizierten feindlichen Zielen eine Artillerie-Niederlage zu und führen Maßnahmen zur Gegenbatteriekontrolle durch. In Richtung Bachmut führen die Verteidigungskräfte weiterhin Offensivaktionen südlich der Stadt Bachmut durch, sind an den erreichten Grenzen konsolidiert“, heißt es im Generalstab.

Im Laufe des Tages rückte der Feind in den Gebieten Awdijiwka und Marjinka in der Region Donezk vor, jedoch ohne Erfolg.

Außerdem hält die ukrainische Armee die Offensive der russischen Truppen in den Richtungen Kupjansk, Lyman und Bachmut weiterhin auf.

„Der Feind führte erfolglose Offensivaktionen in der Gegend von Kleshchyivka in der Region Donezk durch. Die schweren Kämpfe dauern an“, so das Militär weiter.