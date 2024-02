Das ukrainische Außenministerium hat auf die anti-ukrainischen Aktionen in Polen reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Anti-ukrainische Aktionen in Polen sowie die Blockade der polnisch-ukrainischen Grenze schaden nicht nur der ukrainischen Wirtschaft, sondern verletzen auch die Prinzipien der ukrainisch-polnischen Solidarität. Dies erklärte der außenpolitische Sprecher der Ukraine Oleg Nikolenko am Freitag, den 16. Februar, auf seiner Facebook-Seite.

„Die jüngsten Beispiele waren besonders radikale Manifestationen – das Verderben von ukrainischem Getreide an der Grenze und die gestrige Demonstration von Landwirten in Breslau mit anti-ukrainischen Slogans….. Die Ukrainer zahlen mit ihrem Leben, damit Polen und andere europäische Städte in Frieden leben können. Das sollte nicht vergessen oder als selbstverständlich angesehen werden“, schrieb der Beamte.

Ihm zufolge werden alle Versuche, die ukrainische Wirtschaft durch radikale oder marktfeindliche Maßnahmen zu schwächen, nur die Fähigkeit untergraben, russische Aggressionen abzuwehren, und eine zusätzliche Bedrohung für Polens Sicherheit und Wohlergehen darstellen.

„Die ukrainische Seite hat immer einen konstruktiven Ansatz zur Lösung von Fragen im Zusammenhang mit dem ukrainischen Getreidetransit und -handel bevorzugt. Wir erwarten, dass die polnischen Behörden einen ähnlichen Ansatz verfolgen werden, auch in den Fragen der effektiven Verhinderung illegaler Aktionen gegen ukrainische Ladungen und der angemessenen Reaktion auf Rhetorik, die den bilateralen Beziehungen schadet“, betonte Nikolenko.

Alle Versuche, das Fundament der Solidarität zwischen der Ukraine und Polen und ihren Völkern zu erschüttern, werden keinen Erfolg haben.