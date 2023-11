Ukrainische Autofahrer blockierten eine Straße in Polen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Autofahrer in Polen am Dienstag, 28. November, blockierten die Straße als Reaktion auf den Protest der polnischen Fahrer, berichtet RMF FM.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich auf dem Weg zur Grenzstadt Medika am Dienstag ein riesiger Stau gebildet hat. Der Zeitung zufolge war die Ursache eine Straßenblockade, die – als Reaktion auf den Protest polnischer Autofahrer – von Fahrern aus der Ukraine organisiert wurde.

RMF FM berichtete, dass eine der Aktionen am Kreisverkehr stattfand. Lech Kaczynski Kreisverkehr in Przemysl am östlichen Stadtrand. Dort führt die Staatsstraße 28 vorbei, die zum Grenzübergang Medik führt.

Nach Angaben der Ordnungskräfte betrat eine Gruppe von etwa 30 Personen von Zeit zu Zeit – für einige Minuten oder länger – den Fußgängerübergang und blockierte den Verkehr.

Der Protest in Medik selbst verlief nach einem ähnlichen Muster. Die Autofahrer fuhren auf der gleichen Nationalstraße.

Wir erinnern daran, dass seit dem 6. November an der ukrainisch-polnischen Grenze aufgrund des Streiks der LKW-Verkehr an den Kontrollpunkten Krakivets – Korcheva, Rawa-Russkaya – Grebennoe und Yahodin – Dorohusk behindert wird. Tausende von Lastwagen stehen in der Schlange. am 23. November blockierten die Streikenden den vierten Kontrollpunkt – Shehyni – für Lastwagen. Polnische Spediteure fordern die Aufhebung der visafreien Transportzone für die Ukraine.

