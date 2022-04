Der ukrainische Botschafter in Israel verließ verärgert das Briefing des Verteidigungs- und des Außenministers

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Botschafter in Israel, Jewhen Kornijtschuk, hat das Briefing von Verteidigungsminister Beni Gantz und Außenminister Yair Lapid für Botschafter verlassen. Der Grund für diese Entscheidung ist, dass Gantz die russische Invasion in der Ukraine als „Konflikt“ bezeichnete und die Beziehungen Israels zu beiden Seiten erörterte. Die Times of Israel berichtete.

„Herr Gantz begann über den ukrainisch-russischen Konflikt zu sprechen und darüber, dass sie sowohl mit ukrainischen als auch mit russischen Freunden oder Kollegen sprechen. Wenn Sie am 42. Tag des Krieges, bei all dem Blutvergießen und dem Gemetzel, das Russland an unschuldigen Ukrainern anrichtet, immer noch von einem Konflikt sprechen, dann gibt es wirklich nichts zu besprechen“, sagte der Botschafter.

Ihm zufolge hat sich danach niemand von diesen Ministerien mehr bei ihm gemeldet.

„Es ist bedauerlich, denn der Verteidigungsminister verfügt eindeutig über eine Menge Informationen. Israel ist in einer einzigartigen Position im Vergleich zum Rest der westlichen Welt – es ist das einzige Land, das sich so verhält“, sagte Korniychuk und bezog sich dabei auf die Frage der Unterstützung der Ukraine im Krieg.

Ein Sprecher des Leiters des Verteidigungsministeriums bestritt seinerseits, dass eine solche Sprache verwendet worden sei.

„Er sprach über den Dialog mit beiden Ländern und über Vermittlungsbemühungen“, sagte der Sprecher des israelischen Verteidigungsministers…