Ukrainische Experten sind in Polen eingetroffen, um den Raketenabschuss zu untersuchen - Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Experten sind in Polen eingetroffen, um an der Untersuchung des Raketenabschusses teilzunehmen. Dies teilte Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag, den 17. November, auf seinem Twitter-Account mit.

„Die Ukraine und Polen werden offen und konstruktiv über den durch den russischen Raketenterror gegen die Ukraine verursachten Zwischenfall sprechen. Unsere Experten sind bereits in Polen. Wir erwarten, dass wir in Zusammenarbeit mit den polnischen Strafverfolgungsbehörden schnell zum Ort des Geschehens vordringen können“, sagte er.

Er sagte auch, er habe ein Telefongespräch mit seinem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau geführt. Die beiden Minister erörterten die Untersuchung des Raketenabsturzes im polnischen Dorf Przewodów…