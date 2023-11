Ukrainische Grenzschützer haben vier feindliche FPV-Drohnen neutralisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Grenzschützer haben in der Region Saporischschja vier Drohnen von Eindringlingen „gelandet“. Eine davon werden die Kämpfer nun selbst gegen die Russen einsetzen. Darüber berichtet der staatliche Grenzdienst der Ukraine (State border service of Ukraine) auf seinem Telegram-Kanal am Dienstag, den 7. November.

„Grenzschützer haben vier feindliche FPV-Drohnen in Richtung Saporischschja entschärft“, heißt es in der Nachricht.

Die Grenzschützer stellten fest, dass drei FPV-Drohnen unter dem Einfluss einer Anti-Drohnen-Kanone die Kontrolle verloren und bei der Landung detonierten.

„Eine weitere blieb unversehrt und wird nach kleineren Wartungsarbeiten bereits von unseren Kämpfern eingesetzt“, fasst der staatliche Grenzdienst der Ukraine zusammen.

Wir erinnern daran, dass die Betreiber unbemannter Flugzeuge im Rahmen des Projekts Drone Army in der vergangenen Woche eine Rekordzahl von Festungen der Russen zerstört haben.