Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass Soldaten des 110. OMBr ein feindliches Flugzeug am Himmel über der Region Donezk abgeschossen haben.

Ein russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-25 wurde am Samstag, den 4. Mai, vom ukrainischen Militär am Himmel über der Region Donezk abgeschossen. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft.

„Ich möchte besonders die Soldaten der 110. separaten mechanisierten Brigade hervorheben, die heute eine weitere russische Su-25 abgeschossen haben – in der Region Donezk. Gut gemacht, Jungs“, sagte der Staatschef.

Die Su-25 ist ein Unterschall-Angriffsflugzeug aus der Sowjet-Ära, das zur Unterstützung von Bodentruppen und zur Zerstörung von Zielen eingesetzt wird.

Diese Angriffsflugzeuge sind mit Luftkanonen, Luftbomben, ungelenkten Luft-Boden-Raketen und gelenkten Luft-Luft-Raketen ausgestattet. Die Kosten für eine Su-25 belaufen sich auf ca. 11 Millionen Dollar.