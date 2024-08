Die ukrainische Luftabwehr hat über Nacht 5 russische Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 16. August hat die russische Armee die Ukraine mit Iskandern und 5 Drohnen angegriffen. Die Luftverteidigung schoss alle fünf Drohnen in mehreren Regionen ab

In der Nacht zum 16. August griffen die Russen das Territorium der Ukraine mit Iskandern und 5 Drohnen an. Die Luftabwehr der Streitkräfte der Ukraine hat alle 5 Drohnen in 5 Regionen abgeschossen.

Dies teilte der Kommandeur der Luftwaffe, Generalleutnant Mykola Oleshchuk, mit.

In der Nacht beschoss die russische Armee die Ukraine mit drei ballistischen Iskander-M-Raketen, drei Shahed-Schlagdrohnen und 2 nicht identifizierten Drohnen aus der Region Kursk.

Es kam zu einem Luftkampf, bei dem alle 5 Drohnen von mobilen Feuerkommandos der Verteidigungskräfte und der elektronischen Kampfführung der Luftwaffe abgeschossen wurden.

Die Drohnen wurden in den Regionen Poltawa, Schytomyr, Kirowohrad, Odessa und Mykolajiw zerstört.