Das ukrainische Luftabwehrsystem ist um 30% effektiver geworden - Resnikow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Luftabwehrsysteme haben ihre Effektivität von 50% zu Beginn des Krieges auf 80% im Dezember verbessert. Dies sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow in einem Interview mit The Guardian.

Der Minister führte den russischen Beschuss am 5. Dezember an, als die Ukraine 60 von 70 abgefeuerten Raketen abfeuerte, um seine Behauptung zu illustrieren.

Laut Resnikow setzte die Ukraine „eine Kombination aus Luftabwehrsystemen, die von Partnern gespendet wurden, Systemen aus der Sowjet-Ära und wiederverwendeten mobilen Maschinengewehren“ ein.

Der Minister behauptet, dass die Serie ukrainischer Siege „etwas geschaffen hat, das über diplomatisches Vertrauen zwischen der Ukraine und ihren Partnern hinausgeht Er glaubt, dass die Welt nicht nur an die Armee glaubt, für die sie Waffen liefert, sondern auch an die Menschen, in denen sie eine neue, nicht die „alte sowjetische Ukraine“ sehen will.

Darüber hinaus betonte Resnikow, dass Großbritannien und andere westliche Verbündete Tausende von ukrainischen Soldaten ausbilden, während Russland „nur Systeme und Ausbildungskurse aus der Sowjetzeit verwendet…