Die ukrainische Nationalbank hat eine Genehmigung für die freie Ausfuhr von über 10.000 € aufgehoben

Die Nationalbank der Ukraine hat eine Genehmigung für die freie Ausfuhr von Devisen im Wert von über 10.000 Euro aufgehoben. Dies teilte die Regulierungsbehörde am 13. März mit.

„Die Nationalbank hat die Anforderung an die Bürger zurückgenommen, Bankbestätigungsdokumente vorzulegen, wenn sie Devisenwerte in Höhe von mehr als 10 Tausend Euro (Gegenwert) außerhalb der Ukraine bewegen“, heißt es in der Erklärung.

Insbesondere bei Bargeldabhebungen von den eigenen Konten oder beim Kauf von Bankmetallen werden Belege verlangt.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung getroffen wurde, um den Transfer von Kapital ins Ausland zu verhindern.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bürgerinnen und Bürger Wertgegenstände im Wert von mehr als 10.000 Euro nach wie vor anmelden müssen, wenn sie diese ins Ausland verbringen.