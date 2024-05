Das ukrainische Parlament hat sich für eine einheitliche Roaming-Zone mit der EU ausgesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrainer werden vier Monate lang ohne zusätzliche Zahlungen die Kommunikation in den EU-Ländern nutzen können, während die Europäer die Kommunikation in der Ukraine nutzen können.

Die Werchowna Rada hat in zweiter Lesung einen Gesetzentwurf über eine einheitliche Roaming-Zone mit der Europäischen Union angenommen. Dies berichtete der Volksabgeordnete Olexij Hontscharenko am Mittwoch, den 22. Mai auf Telegram.

„Jetzt werden Ukrainer, die in die Länder der Europäischen Union reisen, die nationalen Mobilfunktarife nutzen und keine zusätzlichen Mittel für Roaming-Dienste zahlen“, sagte der Abgeordnete.

Am 17. November 2023 wurde in der Werchowna Rada das Eurointegrationsgesetz Nr. 10265 über die Umsetzung der Normen der europäischen Gesetzgebung zum Roaming registriert. Im Februar dieses Jahres hatte die Rada in erster Lesung den Gesetzentwurf über ein einheitliches Roaming-System mit der EU angenommen.

Das Ministerium für digitale Transformation wies darauf hin, dass Ukrainer, die in die EU-Länder reisen, vier Monate lang die nationalen Mobilfunktarife nutzen können und keine zusätzlichen Mittel für Roamingdienste zahlen müssen. Europäische Reisende werden auch die Inlandstarife nutzen können.

Mit der Verabschiedung eines solchen Gesetzentwurfs erfüllt die Ukraine eine der Bedingungen der europäischen Integration im Bereich der elektronischen Kommunikation, um einen digitalen Binnenmarkt mit der EU zu schaffen.