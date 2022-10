Das ukrainische Präsidialamt hat eine Erklärung zu den Verhandlungen mit Russland abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, hat erklärt, dass die Ukraine nicht in Verhandlungen einwilligen wird, egal wie sehr sich der Kreml auf verschiedene Arten von Erpressung einlässt. Er nannte Russland einen „schmutzigen Staat“ mit „primitiven Konstrukten“.

„Niemand hat seit langem Angst vor Russland, weil es schwache Feiglinge sind, die von Verhandlungen träumen, um ihren Zusammenbruch aufzuhalten. Die ganze Welt kann das sehen. Es wird keine Verhandlungen geben. Und alles, was schmutzig ist, wird von Russland in der Isolation zurückgelassen, in der es definitiv enden wird“, sagte er.

Jermak erinnerte an die Provokationen und Morde an Ukrainern, zu denen Russland gegriffen hat, und fügte hinzu, dass diese „schmutzige Erpressung sehr primitiv aussieht“.

„Schmutzige Manipulation des Kernkraftwerks Saporischschja, schmutzige Einschüchterung des Kraftwerks Nachowka, schmutziger Terrorangriff auf ukrainische Kriegsgefangene in Oleniwka sowie schmutziger Krieg mit der Zivilbevölkerung und Terror nach Niederlagen auf dem Schlachtfeld“, zählte der Leiter des Präsidialamtes auf.