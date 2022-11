Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Sicherheitsdienst hat Beweise für die Schuld von 19 weiteren Kämpfern, die bei der Befreiung der Region Charkiw festgenommen wurden, gesammelt und als verdächtig eingestuft. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Sicherheitsdienstes mit.

„Unter den Gefangenen befinden sich ehemalige Häftlinge, die einst echte Strafen für Straftaten, einschließlich Mord, verbüßten. Nach ihrer Inhaftierung blieben sie in den vorübergehend besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk. Wenige Tage vor der umfassenden Invasion „reagierten“ sie jedoch auf die Aufrufe der Terroristen Puschilin und Passetschnik zu einer „allgemeinen Mobilisierung“ auf dem Gebiet der Quasi-Republiken. Zu diesem Zweck begaben sie sich freiwillig zu lokalen „militärischen Rekrutierungsbüros“ und „meldeten“ sich in den Reihen der Besatzungsgruppen innerhalb des südlichen Militärdistrikts der Russischen Föderation“, so der Sicherheitsdienst der Ukraine in einem Bericht.

Gemeinsam mit russischen Truppen kämpften die Kämpfer gegen ukrainische Truppen in den Richtungen Donezk und Luhansk.

„Unter anderem errichteten die Eindringlinge Kampfstellungen und Befestigungsanlagen des Aggressors. Anschließend wurden sie in die Region Charkiw verlegt, wo sie während eines Gegenangriffs der ukrainischen Streitkräfte die Flucht der wichtigsten russischen Einheiten decken sollten“, so der Sicherheitsdienst der Ukraine.

Die Verhafteten wurden wegen des Verdachts des Staatsverrats, der Beteiligung an einer terroristischen Organisation und der Teilnahme an Aktivitäten bewaffneter Formationen, die vom Gesetz nicht vorgesehen sind, angezeigt.

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine in der ukrainisch-orthodoxen Kirche Literatur gefunden, die die Existenz der Ukraine leugnet.

Nachrichten von Korrespondent.net in Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet