Ukrainische Streitkräfte beschießen S-300-Anlagen in Berdjansk - Rathaus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Laute Explosionen erschütterten am späten Abend des 25. Mai die vorübergehend besetzte Stadt Berdjansk in der Region Saporischschja. Dies berichtet der Telegramkanal Berdjansk Today.

Die veröffentlichten Fotos und Videos zeigen eine dicke Rauchsäule, die über der Hafenstadt aufsteigt. Nach der Explosion kam es auch zu einem starken Feuer.

Die Militärverwaltung der Stadt Berdjansk (MVA) erklärte, die Angreifer hätten mehrere S-300-Flugabwehrsysteme verloren.

„Den Angreifern fehlten S-300-Einheiten. Dank an unsere Kämpfer! Ein weiterer Schritt zur Befreiung von Berdjansk“, so die MVA in einer Erklärung.

Auch andere Videos von der Szene sind im Netz aufgetaucht, insbesondere eines, das von der Website RBK-Ukraine veröffentlicht wurde.

Russische Föderation verlegt „Kadyrowiten“ in die Region Saporischschja – Zentrum für nationalen Widerstand