Kämpfer der Asow-Brigade sind in die Stellungen in der Serebryanske lesnichestvo eingedrungen, hat Swjatoslaw Palamar festgestellt.

Das ukrainische Militär hat russische Eindringlinge aus den Stellungen in Serebryanske lesnichestvo in der Region Luhansk vertrieben. Dies berichtete das Projekt DeepState am Samstag, den 15. Juni.

So meldeten Analysten heute Morgen, dass sich der Feind in Serebryanske lesnichestvo und Klitschtschijiwka zurückzog, aber bei Kalinivka, Novopokrovskoye und Yasnobrodivka vorrückte.

Im Gegenzug bestätigte der stellvertretende Kommandeur der Asow-Brigade Swjatoslaw Palamar auf Facebook, dass unsere Verteidiger die Russen aus den Stellungen in der Serebryanskij-Forstwirtschaft verdrängt haben.

„Die Angreifer haben sich in der Serebryansky-Forstwirtschaft zurückgezogen – so schreiben einige Medien. Sie können und menschlich schreiben – verloren ihre Positionen, oder die Verteidigungskräfte schlugen die Orks von ihren Positionen aus, wenn Sie die Einheit, die hinter diesem „zurückgezogen“ steht, nicht nennen wollen“, schrieb er.

Palamar stellte fest, dass nicht berichtet wurde, was genau bis zum Ereignis Asow in dieser Richtung geschah.

„Wer hat die Offensive auf Terny gestoppt? Ich frage mich, wie es sein wird, wenn „Asow“, das hoffe ich wirklich, eine normale Bewaffnung bekommt?“, fügte Palamar hinzu.

Wir erinnern uns, am 11. Juni berichtete die Zeitung The Wasington Post unter Berufung auf das Außenministerium, dass die Vereinigten Staaten das Verbot von Waffenlieferungen an die Asow-Brigade aufgehoben haben. Später bestätigte die Brigade selbst diese Entscheidung der Vereinigten Staaten.