Die ukrainischen Streitkräfte setzen die Offensivoperation in den Richtungen Bachmut und Melitopol fort und haben Erfolge an der Frontlinie in der Region Saporischschja erzielt. Dies teilte der Generalstab am 1. September mit.

„In der Richtung Nowodanilowka-Nowoprokopowka hatten wir Erfolg, konsolidieren uns an den erreichten Grenzen, fügen den identifizierten feindlichen Zielen Feuerschaden durch Artillerie zu“, betonte das Militär.

In Richtung Bachmut führen die Verteidigungskräfte eine Offensive südlich der Stadt Bachmut durch und konsolidieren sich auf den erreichten Linien.

Gleichzeitig führte der Feind Angriffe in den Gebieten Marjinka und Novomikhailovka in der Region Donezk sowie Werbowe in der Region Saporischschja durch, jedoch ohne Erfolg.

„Der Feind erleidet erhebliche Verluste an Personal, Waffen und Ausrüstung, führt die Bewegung von Einheiten und Truppen durch, setzt Reserven ein“, so der Generalstab.

Außerdem hält die ukrainische Armee weiterhin die Offensive der russischen Truppen in Richtung Lyman und Bachmut auf. Hier haben die Angreifer erfolglose Offensiven in der Gegend von Novohorivka durchgeführt, schwere Kämpfe gehen weiter.