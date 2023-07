Ukrainische Streitkräfte verlangsamen absichtlich ihre Offensive - ISW

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Streitkräfte verfolgen bewusst eine Taktik der Verlangsamung der Offensive, um die eigenen Kräfte zu schonen und den Feind zu schwächen. Zu diesem Schluss kommen die Analysten in einem Bericht des amerikanischen Institute for the Study of War (ISW).

„Das ISW geht weiterhin davon aus, dass das derzeitige Tempo der ukrainischen Gegenoffensive Ausdruck einer bewussten Anstrengung ist, die ukrainische Kampfkraft zu erhalten und russische Arbeitskräfte und Ausrüstung um den Preis eines langsameren territorialen Vormarsches abzuziehen“, heißt es in dem Bericht.

Dem ISW-Bericht zufolge führt die Ukraine in mindestens drei Frontabschnitten Gegenoffensiven durch: Bachmutskyy, Berdjansk und Melitopol.

Am Vortag hatte das Verteidigungsministerium erklärt, dass „heiße Kämpfe“ in allen Richtungen der Front andauerten.