Das ukrainische Verteidigungsministerium meldet Erfolge bei Bachmut und Verbov

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die aktivsten Kämpfe an der Front finden jetzt in der Richtung Bachmut statt, wo die Streitkräfte der Ukraine ihre Offensiven fortsetzen. Dies berichtete die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Samstag, den 16. September, auf ihrem Telegram-Kanal.

In der Gegend von Klitschtschijiwka hatten unsere Verteidigungskräfte bei der Durchführung von Offensivaktionen Erfolg. Der Feind hat erfolglos versucht, die Verteidigung der ukrainischen Verteidiger in den Gebieten Jagodnoje und Bogdanowka in der Region Donezk zu durchbrechen.

In Richtung Marjinka führte der Feind erfolglose Offensivaktionen in der Gegend von Marjinka, Region Donezk, durch, der Feind versucht, unsere Truppen aus ihren Stellungen zu drängen.

Ähnlich ist die Situation in Richtung Awdijiwka. Trotz der Offensivaktionen des Feindes halten die Streitkräfte der Ukraine ihre Stellungen und führen Angriffsoperationen durch.

In Richtung Melitopol setzen die Verteidigungskräfte ihre Offensivoperationen fort, fügen den Besatzungstruppen erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung zu und zwingen den Feind, sich von seinen Stellungen zurückzuziehen.

Darüber hinaus haben die Streitkräfte der Ukraine in den Gebieten Werbowe und Novoprokopovka in der Region Saporischschja Teilerfolge erzielt und den Feind aus seinen Stellungen vertrieben.

In Richtung Cherson führen unsere Verteidiger einen Gegenbatteriekrieg, zerstören feindliche Nachschubdepots und greifen die rückwärtigen Gebiete des Feindes an.

Die Lage in den Gebieten an der Grenze zur Russischen Föderation bleibt stabil, der Feind hält weiterhin eine Truppengruppierung zur Deckung der Staatsgrenze.