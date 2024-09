Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte haben über die Anzahl der abgeschossenen Drohnen berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Luftverteidigungskräfte haben 34 von 51 feindlichen Drohnen ausgeschaltet, die die Ukraine in der Nacht des 17. September angegriffen haben.

Russische Streitkräfte haben die Ukraine in der Nacht des 17. September mit 51 Angriffsdrohnen angegriffen. Infolge der Luftabwehrschlacht wurden 34 Drohnen abgeschossen, teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die funktechnischen Truppen der Luftwaffe 51 Kampfdrohnen in den Richtungen entdeckt und eskortiert haben: Kursk, Primorsko-Achtarsk – RF, Kap Chauda – Krim.

Der feindliche Luftangriff wurde von Luftfahrzeugen, Flugabwehrraketen, mobilen Feuergruppen und REB-Einheiten der ukrainischen Luftstreitkräfte und Verteidigungskräfte abgewehrt.

Darüber hinaus wurden durch aktive Gegenmaßnahmen der REB-Einheiten der Verteidigungskräfte 12 Drohnen in mehreren Regionen der Ukraine lokal verloren (es liegen keine Informationen über Opfer oder Schäden vor). Zwei weitere feindliche Angriffsdrohnen kehrten nach Russland zurück.

Die Luftabwehr arbeitete in den Regionen Mykolajiw, Cherson, Sumy, Poltawa und Charkiw.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht in Sumy und Konotop eine Reihe von Explosionen zu hören waren. In Konotop ist das Licht teilweise verschwunden.