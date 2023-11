Die ukrainischen Streitkräfte haben die Besatzer von den Höhen bei Werbowe vertrieben - ISW

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat am Samstag, den 11. November, seine Gegenoffensive im Westen der Region Saporischschja fortgesetzt und Erfolge bei Werbowe erzielt. Dies berichten Analysten des amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) unter Berufung auf russische Militärblogger.

So sagen russische Beobachter, dass die ukrainischen Streitkräfte nordwestlich von Werbowe und in der Gegend von Novopokrovka angegriffen haben. Sie zwangen die russischen Truppen zum Rückzug von taktischen Höhen in Werbowe und auf der Route Novopokrovka-Pologi.

Russische Quellen behaupteten auch, dass russische Truppen Angriffe der ukrainischen Armee in den Gebieten von Robotino und Kopaney zurückgeschlagen haben. Der ISW hat jedoch keine visuellen Beweise für einen russischen Rückzug aus dem Gebiet gefunden.

Gleichzeitig wird berichtet, dass die russischen Truppen ihre Offensive im Westen der Region Saporischschja fortsetzten, aber keine bestätigten Erfolge erzielten. Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass die russischen Truppen den Bezirk Robotino erfolglos angegriffen hätten.