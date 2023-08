Die ukrainischen Streitkräfte haben drei feindliche Panzer Breakthrough in der Region Donezk zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat in der Region Donezk drei neueste russische T-90M-Panzer Breakthrough zerstört. Dies teilte das Verteidigungsministerium am 14. August auf Twitter mit.

„Drei russische Panzer T-90M Breakthrough, ein MT-LB Traktor-Traktor-Transporter und ein BMP wurden in der Nähe des Dorfes Andreevka in der Region Donezk getroffen und aufgegeben“, heißt es in der Bildunterschrift des Videos, das die Verluste der Angreifer zeigt.