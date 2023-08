Die ukrainischen Streitkräfte haben den Feind daran gehindert, seine verlorene Position wieder einzunehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den vergangenen 24 Stunden haben die russischen Truppen neun Raketen- und 57 Luftangriffe sowie 61 MLRS-Angriffe auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte und bewohnte Gebiete durchgeführt. Mehr als 40 militärische Zusammenstöße fanden an der Front statt, so der Generalstab in einem Morgenbulletin am 1. August.

Es wird festgestellt, dass die ukrainischen Soldaten in Richtung Kupjansk die Verteidigung standhaft halten und feindliche Angriffe östlich von Berestowoje im Gebiet Charkiw und in der Nähe von Nowoselowskoje im Gebiet Luhansk erfolgreich abwehren.

In Richtung Marjinka halten die Verteidigungskräfte die Offensive der russischen Truppen in den Gebieten Marjinka und Pobeda weiterhin zurück.

In Richtung Shakhtyorsk unternahm der Feind erfolglose Versuche, die verlorene Stellung im Bezirk Staromayorsk wiederherzustellen.

In Richtung Saporischschja konzentrieren die Angreifer ihre Hauptanstrengungen darauf, weitere Vorstöße der Streitkräfte der Ukraine zu verhindern, während sie in Richtung Cherson ihre militärische Präsenz aufrechterhalten.

Gleichzeitig setzen die Verteidigungskräfte ihre Offensivoperationen in den Richtungen Melitopol und Berdjansk fort, festigen die erreichten Grenzen und setzen die feurige Niederlage des Feindes fort.

Die ukrainische Luftwaffe hat in den letzten 24 Stunden sieben Angriffe auf Gebiete, in denen sich feindliches Personal konzentrierte, und drei auf Flugabwehrraketensysteme durchgeführt.

Raketentruppen und Artillerieeinheiten trafen fünf SAMs, ein schweres Flammenwerfer-Mehrfachraketen-System TOS-1A Soncepek, fünf Artilleriegeschütze in Feuerstellungen, zwei Stationen der elektronischen Kriegsführung, ein Munitionsdepot und fünf Personenkonzentrationsgebiete.

Die ukrainischen Streitkräfte rücken im Osten und Süden weiter vor