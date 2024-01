Die ukrainischen Streitkräfte haben die Folgen des Angriffs bei Sewastopol bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Niederlage des Kommandopostens der russischen Aggressoren auf der Krim bei Sewastopol hat erhebliche Auswirkungen auf das gesamte Verteidigungssystem der Halbinsel. Das sagte die Leiterin des gemeinsamen Pressezentrums des Operativen Kommandos Pivden Natalija Humenjuk in der Sendung des TV-Marathon am Samstag, den 6. Januar.

„Die Niederlage des Kommandopostens der russischen Besatzungstruppen in der Nähe von Sewastopol hat große Auswirkungen auf das Verteidigungssystem der Halbinsel gehabt. Es befindet sich in einer Notumstellung“, erklärte sie.

Laut Humenjuk hat der Angriff den moralischen und psychologischen Zustand der Invasionstruppen beeinträchtigt.

„Wir beobachten dies sowohl durch Funkabhörungen als auch durch die allgemeine Entwicklung des Kampfgeschehens. Wir sehen die Auswechslung von Einheiten“, fügte sie hinzu.

Humenjuk kommentierte auch Daten in sozialen Netzwerken, wonach der betroffene Kontrollpunkt bei Sewastopol für einen sicheren Kommunikationskanal mit dem Kommando in Moskau verantwortlich war. Sie schloss dies nicht aus und nannte als Ziel des Angriffs, die Russen der Kommunikation in Richtung Süden zu berauben.

„Aber das Ziel war genau das: die südliche Richtung insbesondere der Kontrolle zu berauben. Und die Kommunikation ist das Nervensystem der militärischen Operation, also lassen Sie sie nervös werden“, erklärte Humenjuk.

Erinnern Sie sich, am 4. Januar wurde bekannt, dass in der Nähe von Sewastopol der Kommandoposten der Russen getroffen wurde. Auch auf der Krim wurde das Verteidigungssystem der Invasoren schwer beschädigt.