Die ukrainischen Streitkräfte haben die heutigen feindlichen Verluste in der Nähe von Cherson genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Durch einen Angriff auf russische Stellungen in der Nähe von Cherson erlitt der Feind Verluste an Personal und Ausrüstung. Dies teilte das Einsatzkommando Süd auf Facebook mit.

Es wird berichtet, dass Raketen- und Artillerieeinheiten den Kontrollposten von Rosgvardiya in der Nähe von Cherson getroffen und vier Munitionsdepots in verschiedenen Gebieten der Region zerstört haben.

„Die bestätigten Verluste des Feindes belaufen sich auf 15 Raschisten und über 60 Fahrzeuge, darunter 57 gepanzerte Fahrzeuge und Fahrzeuge, einschließlich der in Tschernobajewka zerstörten Führungsfahrzeuge, sowie Fahrzeuge, die in den feindlichen Stellungen entlang der Kontaktlinie zerstört wurden“, heißt es in dem Bericht.

Zuvor war berichtet worden, dass die Angreifer Explosionen in Cherson für sich reklamierten. Rauch ist in der Perekopskaya Straße im Zentrum von Cherson zu sehen…