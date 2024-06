Die ukrainischen Streitkräfte haben im Mai eine Rekordzahl russischer Artilleriesysteme zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Im Mai 2024 haben die ukrainischen Streitkräfte 1160 russische Artilleriesysteme zerstört: ein Rekord seit Beginn der groß angelegten Invasion, berichtet das Verteidigungsministerium

Im Mai 2024 haben die ukrainischen Verteidigungskräfte eine Rekordzahl russischer Artilleriesysteme zerstört: 1160 Einheiten.

Dies teilte das Verteidigungsministerium der Ukraine mit.

„Dies ist der größte Verlust an Artillerie in den zwei Jahren des Krieges. Und die ukrainischen Soldaten fahren fort, russische Waffen zu Schrott zu machen“, hieß es in der Erklärung.

Seit dem Morgen des 1. Juni belaufen sich die gesamten Kampfverluste Russlands seit dem Beginn seiner Großoffensive gegen die Ukraine am 24. Februar auf etwa 508.780 Soldaten.