Die ukrainischen Streitkräfte haben das Tempo des Vormarsches im Süden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte in der Tavricheskiy-Richtung rücken pro Tag 50-200 Meter vor. Insgesamt wurden seit Beginn der Offensive mehr als 255 Quadratkilometer ukrainisches Land befreit. Dies erklärte der Sprecher des gemeinsamen Pressezentrums der Verteidigungskräfte der Tavricheskiy Richtung Alexander Shtupun in der Sendung des TV-Marathon.

Er wurde insbesondere gefragt, ob er die Informationen über die Gefechte der ukrainischen Verteidigungskräfte mit den russischen Angreifern in der Nähe von Nowoprokopowka in Richtung Melitopol bestätigen könne.

„Ich würde noch nicht über die Umgebung sprechen, aber unsere Soldaten haben in den letzten Tagen in der Gegend von Robotinoje in Richtung Saporischschja Erfolge erzielt, den Feind aus den besetzten Stellungen vertrieben und konsolidieren sich an den erreichten Grenzen. In dieser Phase rücken wir 50, 100, 200 Meter pro Tag vor. Manchmal sind es Kilometer, und manchmal gibt es überhaupt keine Bewegung, weil es notwendig ist, Fuß zu fassen und das Personal vor feindlichem Widerstand zu schützen“, sagte Shtupun.

Er betonte, dass die ukrainischen Soldaten seit Beginn der Offensive in Richtung Tavricheskiy bereits mehr als 255 Quadratkilometer ukrainisches Land befreit haben.

Wir erinnern daran, dass das Verteidigungsministerium sagte, dass die ukrainischen Truppen letzte Woche 4,8 Quadratkilometer Land in der Richtung Tawritscheskij geräumt haben.

