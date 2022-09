Die ukrainischen Streitkräfte haben ein weiteres Dorf in der Region Charkiw unter ihre Kontrolle gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Befreiung der Siedlungen der Gemeinde Borowsk in der Region Isjum, am linken Ufer des Flusses Oskol, hat von Süden her begonnen. Dies teilte der Dorfrat von Borowskoje mit.

„Das Dorf Peski Radkowskie (die zweitgrößte Siedlung der Gemeinde, in der vor dem Krieg etwa zweitausend Menschen lebten) befindet sich bereits unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte. Aber das ukrainische Militär entdeckt dort immer noch Gruppen russischer Soldaten und führt Säuberungsaktionen und Minenräumungen durch“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anwohner unsere Soldaten freudig willkommen heißen, versuchen, bei alltäglichen Dingen zu helfen und Essen für die Verteidiger zuzubereiten.

Es wird auch berichtet, dass die befreiten Gebiete der Gemeinde immer noch feindlichem Beschuss ausgesetzt sind. Auch aus dem Norden, Osten und Süden sind ständig Explosionsgeräusche zu hören.

„Die Besatzungsbehörden haben die Gemeinde verlassen, und fast alle Mitarbeiter sind ebenfalls geflohen. Einige Einheimische haben sich in der vergangenen Woche in sicherere Gebiete zurückgezogen. Die übrigen bleiben zu Hause und verstecken sich bei Gefahr in Kellern und Bunkern. Es ist immer noch gefährlich, sich auf den Straßen und Wegen zwischen den Siedlungen zu bewegen. Es gibt weder Strom noch Mobilfunk oder Internet“, heißt es in dem Bericht.

Zuvor hatte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte die Befreiung von Kupjansk-Uslowy in der Region Charkiw bestätigt. Über den Bahnhof dieses Dorfes transportierten die russischen Invasoren ihre militärische Ausrüstung an die Front.