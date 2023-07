Die ukrainischen Streitkräfte sind in der Offensive in zwei Richtungen - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär führt weiterhin Offensivoperationen in den Richtungen Melitopol und Berdjansk durch, konsolidiert sich an den erreichten Grenzen und führt Maßnahmen zur Abwehr von Beschuss durch. Dies berichtet der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in seinem Abendbericht am Sonntag, den 16. Juli.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Luftfahrt der Verteidigungskräfte im Laufe des Tages 15 Angriffe auf Bereiche der Konzentration von Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung, von denen einer – auf das Flugabwehrraketensystem des Feindes durchgeführt.

Im Laufe des Tages schlugen Raketen- und Artillerieeinheiten ein Gebiet mit einer Konzentration von Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung, neun Artilleriegeschütze in Feuerstellungen und zwei feindliche Luftabwehrsysteme ein.

Der Feind führte sechs Raketen- und 38 Luftangriffe sowie etwa 30 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern auf die Stellungen unserer Truppen und bewohnte Gebiete durch.

Der Feind konzentriert seine Hauptanstrengungen weiterhin auf die Richtungen Kupjansk, Lymansk, Bachmut, Awdijiwka und Marjinka, wo weiterhin schwere Kämpfe stattfinden. Im Laufe des Tages kam es zu 20 militärischen Zusammenstößen.