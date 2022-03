Den ukrainischen Streitkräften ist es gelungen, in der Nähe von Isjum eine Gegenoffensive zu starten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nähe von Isjum, Region Charkiw, eine „kleine“ Gegenoffensive durchgeführt. Dies berichtete Vadym Denysenko, Berater des Chefs des Innenministeriums, in der Sendung des ukrainischen TV-Marathons.

Ihm zufolge war die Nacht schwierig, da es in Charkiw zu Explosionen kam. In der Nähe von Kiew ist weiterhin ukrainische Artillerie zu hören, vor allem in westlicher und südwestlicher Richtung.

In Mariupol gelang es bei einem der örtlichen Gefechte, den Feind zurückzudrängen und mehrere Geräte zu zerstören.

„In der Nähe von Isjum ist es uns auch gelungen, einen kleinen Gegenangriff zu starten und die Russen etwas zurückzudrängen. Schließlich ist Isjum eine der Hauptrichtungen der russischen Armee, denn es ist die Straße nach Osten, die Straße zum Donbass“, präzisierte Denisenko…