​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Unternehmer Max Poljakow verkauft seine Mehrheitsbeteiligung an der Raketenfirma Firefly Aerospace für 1 Dollar. Dies schrieb er am Mittwochabend, 16. Februar, auf seiner Facebook-Seite.

„Ich verschenke meine 58%ige Beteiligung an Firefly Aerospace für 1 Dollar an den Mitbegründer des Unternehmens und meinen Partner Tom (Markusik – d. Red.). Lieber US-Ausschuss für Auslandsinvestitionen, US-Luftwaffe und 23 andere US-Behörden, die mich verraten und für meine Handlungen in den letzten 15 Monaten verurteilt haben – ich hoffe, Sie sind zufrieden“, schrieb Poljakow.

Er fügte hinzu, dass er die Ukraine liebe und einen ukrainischen Pass besitze.

Im Dezember 2021 wurde bekannt, dass Max Poljakow auf Druck der US-Regierung zugestimmt hat, seine Anteile an Firefly Aerospace zu verkaufen. Die US-Behörden ließen sich von Erwägungen der nationalen Sicherheit leiten. Nach Angaben von Bloomberg investierte Poljakow mehr als 200 Millionen Dollar in Firefly.

Die Alpha-Rakete wurde auf Befehl des Kontrollzentrums von Firefly Aerospace gesprengt.