Ukrainischer Mann versuchte, vier Kinder nach Russland zu schmuggeln

Polizeibeamte in der Region Charkiw haben einen Mann aufgespürt, der versucht hat, Kinder nach Russland zu schmuggeln.

Dies berichtet der Pressedienst der Nationalen Polizei der Region Charkiw.

Nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin versuchte ein 34-jähriger Einwohner des Gebiets Dnipropetrowsk, vier Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren über das Gebiet Charkiw nach Russland zu schmuggeln. Die Grenzschutzbeamten wurden am späten Donnerstagabend, 10. Februar, von einem Bewohner des Dorfes Granov über verdächtige Bewegungen in der Nähe der Staatsgrenze informiert. Die Grenzbeamten hielten tatsächlich einen Mann und vier Kinder 20 Meter vor der Grenze zu Russland fest. Der Mann gab an, der Vater der Kinder zu sein, hatte aber keine Dokumente, die seine Vaterschaft bestätigten.

Wie sich herausstellte, war der Mann bereits nach Artikel 204-1 (illegales Überschreiten oder versuchtes illegales Überschreiten der Staatsgrenze der Ukraine) des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten der Ukraine verwaltungsrechtlich zur Verantwortung gezogen worden.

Polizeibeamte brachten die Jungen im Alter von 4, 7 und 10 Jahren sowie ein 9-jähriges Mädchen in eine medizinische Einrichtung. Die Kinder wurden nun Vertretern des Kinderschutzdienstes der Region Dnipropetrowsk übergeben.