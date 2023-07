Ukrenergo hat die Abschaltung eines Blocks in einem Kernkraftwerk angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Block eines Kernkraftwerks in der Ukraine wurde für geplante Reparaturen abgeschaltet. Dies teilte Ukrenergo am Montag, den 10. Juli, mit.

Das Unternehmen stellte fest, dass die Kraftwerke jetzt genug Strom produzieren, um den Bedarf der Verbraucher zu decken. An den Wochenenden war der Verbrauch geringer als an den Wochentagen. Mit dem Beginn der Arbeitswoche steigt er jedoch bereits wieder an.

„Die Situation wurde dadurch erschwert, dass am Sonntag, dem 9. Juli, ein Block eines der Kernkraftwerke für planmäßige Wartungsarbeiten außer Betrieb genommen wurde. Dadurch hat sich die verfügbare Kapazität des Stromnetzes verringert“, hieß es.

Für heute prognostiziert das Ukrenergo-Dispatchzentrum keine Stromausfälle, aber es wird darauf hingewiesen, dass der Stromverbrauch in den Abendstunden des Tages reduziert werden muss. Gleichzeitig ist die Zeit von 16:00 bis 23:00 Uhr die schwierigste für das Energiesystem.

„Gegenwärtig nimmt die Aktivität der Solarkraftwerke ab. Um die wachsende Nachfrage zu decken, ist es daher notwendig, zusätzliche Kraftwerke zu installieren, deren Anzahl jedoch begrenzt ist. Außerdem ist die Erzeugungskapazität der Wasserkraftwerke nach dem Ende der Überschwemmungen nun begrenzt“, erklärten die Energietechniker.

Wo es möglich ist, werden aktive Wiederherstellungsarbeiten durchgeführt, ebenso wie geplante Reparaturen an einigen Blöcken von Kernkraftwerken. In diesem Zusammenhang ist die verfügbare Kapazität des Stromnetzes begrenzt.

Von 18:00 bis 22:00 Uhr sind Stromimporte aus der Slowakei mit einer Höchstkapazität von bis zu 299 MW und aus Moldawien mit bis zu 170 MW von 17:00 bis 21:00 Uhr vorgesehen. Es gibt keine Exporte.