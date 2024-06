Ukrenergo hat vor einer schwierigen Situation gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Eindringlinge zerstören systematisch ukrainische Energieanlagen, was zu Not- und Notstromausfällen im ganzen Land führt.

In dieser Woche wird die Situation im ukrainischen Energiesystem komplizierter sein als Ende Mai. Der Grund dafür ist das Auftreten eines Strommangels. Darüber sagte am Sonntag, den 2. Juni, in der Sendung Suspilnyi der Chef des Unternehmens Ukrenergo Wladimir Kudrytskyj.

Er erklärte, dass der Grund in drei Faktoren liegt:

*

die Folgen des russischen Beschusses von Energieanlagen am 31. Mai und 1. Juni; * der prognostizierte Anstieg des Verbrauchs aufgrund der Hitzewelle, da die Ukrainer beginnen werden, ihre Klimaanlagen einzuschalten. „Das Defizit, das uns in dieser Woche einige Tage lang vorenthalten wurde, wird zurückkehren. Und es wird in einem ziemlich großen Umfang zurückkehren. Es kann physisch nicht durch Stromimporte aus Europa überbrückt werden. Daher werden ab morgen an allen Tagen geplante Abschaltungen erwartet“, sagte er.

Zuvor hatte Ukrenergo davor gewarnt, dass es am Montag, den 3. Juni, von 00.00 Uhr bis ganztägig zu Stromausfällen kommen könnte.