Ukrenerho hat eine Erklärung zu Stromausfällen abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Für Dienstag, den 24. September, werden keine Stromausfälle vorhergesagt. Allerdings sollten die Ukrainer den Strom vorsichtig verbrauchen.

Die Stromingenieure planen für Dienstag, den 24. September, keine Stabilisierungsstromausfälle in der Ukraine. Dies meldet der Pressedienst von Ukrenerho.

„Morgen, am 24. September, sind keine Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs geplant. Es ist vorzuziehen, leistungsstarke Elektrogeräte in den Tagesstunden – von 10:00 bis 16:00 Uhr – zu verwenden“, heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen fordert die Ukrainer auf, den Strom von 16:00 bis 22:00 Uhr sparsam zu verbrauchen.

Wir erinnern daran, dass nach dem groß angelegten Streik in Russland am 26. August in der Ukraine harte Abschaltungen stattfanden. Seit dem 7. September gelten in der Ukraine keine regelmäßigen stündlichen Abschaltungen mehr.

Die UNO sagt voraus, dass die Ukrainer in diesem Winter mit Stromausfällen von vier bis 18 Stunden pro Tag rechnen müssen.