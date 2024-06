Ukrenerho hat einen strengen Zeitplan für Stromausfälle angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Umfang der Verbrauchseinschränkungen wird während 16 Stunden des nächsten Tages erhöht, hat das Unternehmen gewarnt.

Am Freitag werden die Stromausfälle in den Regionen der Ukraine nach dem Zeitplan den ganzen Tag über stattfinden. Dies berichtete Ukrenergo am Donnerstag, den 20. Juni.

Obtenergo wird in der gesamten Ukraine stündliche Abschaltungen von 00:00 bis 24:00 Uhr vornehmen. Von 00:00 bis 06:00 Uhr und von 13:00 bis 23:00 Uhr wird der Umfang der Einschränkungen größer sein, hieß es in der Erklärung.

Als Grund für diese Entscheidung wurden die Folgen der massiven Angriffe der Russen auf Energieanlagen genannt.

Gleichzeitig versicherte das Unternehmen, dass die Stromversorgung von kritischen Infrastruktureinrichtungen nicht eingeschränkt wird.

Erinnern Sie sich, nach dem heutigen Angriff hat Ukrenergo die Zeit der Stromausfälle in den Regionen verlängert. Im Allgemeinen werden die Einschränkungen in der gesamten Ukraine bis 24:00 Uhr gelten.