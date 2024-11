Ukrenerho hat noch keine Prognosen über Stromausfälle abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es wird alles unternommen, um Verbrauchsbeschränkungen zu verhindern, hat das Unternehmen versichert.

Ukrenerho sieht keine Gründe für die Rückkehr von Stromausfällen in der Ukraine. Aber der Stromverbrauch wird in naher Zukunft aufgrund der niedrigeren Lufttemperaturen steigen. Darüber berichtete das Unternehmen am Freitag, den 1. November.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Medien Informationen über die wahrscheinliche Anwendung von stündlichen Abschaltungen in der Ukraine bereits in der nächsten Woche verbreiten.

„Zum heutigen Zeitpunkt gibt es keine Gründe für die Einführung von Plänen zur Einschränkung des Verbrauchs für die Bevölkerung“, heißt es in der Mitteilung.

Laut Ukrenerho wird der Rückgang der Lufttemperatur zu Beginn der nächsten Woche in der Tat vorhersehbar einen Anstieg des Energieverbrauchs nach sich ziehen.

„Aber ob es den Einsatz von Abschaltungen (insbesondere Haushaltskunden) erfordern wird – kann nur die NEC Ukrenerho vorhersagen, die Prognosen über die Anwendung von Beschränkungsmaßnahmen nicht zur Verfügung gestellt hat“, betonte der Energiesektor.

Der Pressedienst betonte, dass Ukrenerho derzeit zusammen mit dem Energieministerium, den regionalen Militärverwaltungen und den Energieunternehmen alles tut, um die Anwendung von Verbrauchsbeschränkungen zu verhindern.

„Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, nur offiziellen Informationsquellen zu vertrauen und Experten und Beamte der Energieunternehmen, sich mit Kommentaren zurückzuhalten, die über ihre Kompetenz hinausgehen“, fügte Ukrenerho hinzu.