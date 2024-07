"Ukrenerho: Russland hat über Nacht ukrainische Stromanlagen in drei Regionen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 20. Juli griffen russische Drohnen Stromanlagen in den Regionen Poltawa, Sumy und Tschernihiw an.

Dies wurde von Ukrenerho berichtet.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass es in einigen Gebieten der Regionen Poltawa und Tschernihiw zu Stromausfällen in der Industrie und bei Haushaltskunden kam. Derzeit arbeiten Ingenieure daran, die Stromversorgung wiederherzustellen.

In der Nacht zum 20. Juli griff Russland die Ukraine mit 3 bodengestützten ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M, 1 Marschflugkörper vom Typ Iskander-K, 16 Drohnen vom Typ Shahed 131/136 und einer nicht identifizierten Drohne an. Die Regionen Charkiw, Poltawa, Sumy, Tschernihiw und Kiew wurden getroffen. Den ukrainischen Verteidigungskräften gelang es, 12 Shaheds und eine nicht identifizierte Drohne zu zerstören.