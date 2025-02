"Ukroboronprom wird kanadische Roshel Senator Panzerfahrzeuge produzieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

„Die ukrainische Verteidigungsindustrie hat mit dem kanadischen Unternehmen Roshel ein Abkommen über die gemeinsame Produktion von gepanzerten Fahrzeugen unterzeichnet, wie der Minister für strategische Industrie, Herman Smetanin, bekannt gab. Laut Economic Times betrifft das Abkommen die Produktion von Roshel Senator MPCS-Fahrzeugen. Nach Angaben des Ministers wird das ukrainische Unternehmen die notwendige technische Dokumentation und das Komponentenmaterial für die Produktion der Fahrzeuge erhalten. „Die Produktion dieser Ausrüstung in der Ukraine wird ihre Lieferung an die Kampfeinheiten erheblich beschleunigen. Gleichzeitig wird die ukrainische Wirtschaft gestärkt und die ukrainischen Hersteller erhalten Zugang zur Technologie“, sagte Smetanin. Lesen Sie mehr: Gepanzerte Fahrzeuge, eigenes Werk und die Rückkehr von Flüchtlingen. Wie Kanadas Roshel in die Ukraine kommt Zur Erinnerung: Am 15. Februar unterzeichnete die ukrainische Verteidigungsindustrie (UDI) eine Absichtserklärung mit dem dänischen Unternehmen Weibel Scientific. Die ukrainische Verteidigungsindustrie und das französische Unternehmen Thales International SAS, das auf die Entwicklung von Informationssystemen für die Luft- und Raumfahrt und den militärischen Sektor spezialisiert ist, unterzeichneten eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures.

Im Juni 2024 kündigte der französische Rüstungskonzern Thales drei Vereinbarungen mit ukrainischen Verteidigungsunternehmen an, um in den Bereichen elektronische Kriegsführung, Luftverteidigungssysteme, Radare und Drohnen zusammenzuarbeiten.