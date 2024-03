"Ukrsalisnyzja eröffnet eine neue Strecke nach Prag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

„Ukrsalisnyzja eröffnet eine neue internationale Route Prag – Tschop. Der erste Flug findet am 27. März statt.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrsalisnyzja mit

„Der erste Flug wird am 27. März von Prag aus starten. Die internationale Route wird in Zusammenarbeit mit der tschechischen RegioJet eingerichtet. Sie wird die tschechische Hauptstadt mit der ukrainischen Grenzstadt Tschop verbinden, die ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt für die Verbindung zwischen der Ukraine und der EU ist. Um den Einwohnern der Nachbarregionen die Anreise nach Tschop zu erleichtern, wird Ukrsalisnyzja Anschlussverbindungen anbieten und einen speziellen Transferzug Nr. 345/346 Czernowitz – Tschop – Uschhorod einsetzen“, heißt es in der Erklärung.

Der Nachtzug Prag – Tschop wird um 21:52 Uhr in Prag und um 06:38 Uhr in Kosice (Slowakei) abfahren und um 10:35 Uhr in Tschop ankommen. In der Gegenrichtung fährt der Zug um 17:35 Uhr in Tschop und um 21:37 Uhr in Kosice ab und kommt am nächsten Tag um 05:46 Uhr in Prag an.

„Der Zug verfügt über Waggons mit Sitz- und Liegeplätzen. Die Fahrkarten kosten je nach Reisetag durchschnittlich 1060 Hrywnja für einen Sitzplatz oder 1700 Hrywnja für einen Liegeplatz“, so der Pressedienst weiter.

Der Anschlusszug Nr. 345/346 Czernowitz – Tschop – Uschhorod fährt täglich um 05:30 Uhr von Czernowitz über Iwano-Frankiwsk, Stryi, Mukatschewo, Tschop ab und kommt um 17:20 Uhr in Uschhorod an. In der Gegenrichtung ist die Abfahrt von Uschhorod um 11:05 Uhr.